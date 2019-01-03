الرئيس العراقي يزور ضريح أتاتورك بأنقرة

زار الرئيس العراقي برهم صالح الخميس ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى تركيا.

ووضع صالح إكليلًا من الزهور على ضريح أتاتورك، ووقع على سجل الزيارات الخاص.

وكتب صالح في السجل: "أتمنى النجاح والسلامة والتنمية لتركيا الشقيقة والشعب التركي، فتاريخنا ومصالحنا المشتركة توجب عليها العمل من أجل استقرار وأمن وتنمية وازدهار بلدينا".

وفي وقت سابق اليوم، عقد الرئيسان العراقي برهم صالح ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لقاءً ثنائيًا وأخر على مستوى الوفود في العاصمة أنقرة.

ووصل صالح أنقرة اليوم الخميس، على رأس وفد وزاري، حيث تعد الزيارة الأولى له إلى تركيا منذ انتخابه رئيساً للعراق في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.