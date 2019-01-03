تركي يستأجر بيتا لإيواء الكلاب

حب الحيوانات هو واحد من أنقى أشكال الحب، من خلاله يمكنك الحصول على لوحة جميلة من الحب غير المشروط والامتنان في المقابل.

التركي فاتح آين من سيواس وسط تركيا كان مغرمًا بالحيوانات. تمكن قبل عامين من إنقاذ أنثى كلب صيد ذهبي اللون. وبعد عامين من إنقاذها ولدت أنثى كلب الصيد تلك 12 من الجراء في الشهر الماضي. توفي اثنان منهم عند الولادة.

يعيش فاتح الآن بصحبة 11 كلب بشكل مليئ بالمحبة والفخر كما يقول، وبسبب احتياج الكلاب إلى مساعدته أكثر من أي وقت مضى، وهو غير قادر على الاعتناء بهم في منزله الضيق، قرر فاتح استئجار شقة ثانية للجراء الـ10 وأمهم.

يقول فاتح إنه سيكون لديهم "حياة أفضل" هنا. ويقوم فاتح بزيارة منزل الكلاب عدة مرات في اليوم، للقيام بالمساعدة في التغذية، وإرضاع الجراء من خلال رضاعات الحليب الصناعية.

يقول فاتح: "أصرف حوالي 2000 ليرة تركية [367 دولار] كل شهر لرعاية الكلاب. وأقضي الكثير من الوقت معهم".

ويضيف فاتح: "إنهم كلاب ذهبيون أصليون، يستخدمون ككلاب بحث وإنقاذ. أخطط لإعطاء خمسة منهم لقوات الشرطة بعد أن يكبروا أكثر. أعتقد أنهم سيخدمون بشكل جيد بعد التدريب الجيد. أخطط للحفاظ على الباقي والعناية بهم "باستثناء واحد، لم أسميهم بعد، وأنا منفتح على الاقتراحات".