وفد أمريكي يصل أنقرة اليوم لبحث ملف منظمة "غولن" الإرهابية

يصل إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس، وفد أمريكي، لعقد لقاءات مع مسؤولين في وزارات الخارجية والعدل والداخلية.

وبحسب معلومات من مصادر رسمية تركية ، فإن الوفد الزائر يضم مسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وسيبحث الوفد الأمريكي مع المسؤولين الأتراك ملف التحقيقات الجارية حول منظمة غولن الإرهابية في تركيا والولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يزوّد الوفد الأمريكي المسؤولين الأتراك بمعلومات عن سير التحقيقات في ملف غولن بالولايات المتحدة.

وسيواصل الوفد الأمريكي لقاءاته مع المسؤولين الأتراك في اليوم الثاني من الزيارة (4 يناير).

يجدر بالذكر أن وزير العدل التركي عبد الحميد غل، أعلن الأسبوع الفائت عن زيارة مرتقبة لوفد أمريكي إلى تركيا، بهدف بحث ملف التحقيقات الجارية بحق منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.