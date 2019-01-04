القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

استشهاد جندي تركي في حادث عرضي شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
استشهاد جندي تركي في حادث عرضي شمالي العراق

استشهد جندي تركي، الجمعة، نتيجة حادث عرضي، شمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، إن الجندي التركي استشهد نتيجة حادث عرضي شمالي العراق في إطار العمليات التي يشنها الجيش ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

يشار أنّ الجيش التركي يشن عملية أمنية ضد معاقل إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق رحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بإعلان الرئيس التركي رجب طيب...
مختارات