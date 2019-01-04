استشهاد جندي تركي في هجوم إرهابي على الحدود مع إيران

استشهد جندي تركي وأصيب اثنان بجروح، الجمعة، جراء هجوم إرهابي لمسلحي منظمة "بي كا كا" الإنفصالية، بولاية إيغدير شرقي البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية للأناضول، أن مجموعة من إرهابيي "بي كا كا" شنت هجوما عبر إطلاق صواريخ محمولة وقنابل وأعيرة نارية ببنادق آلية، على مجموعة من قوات حرس الحدود التركية، أثناء قيامها بدورية على الحدود مع إيران.

وأكدت أن القوات التركية ردت على الهجوم الإرهابي الذي وقع حوالي الساعة 02.30 فجر الجمعة، وأسفر عن استشهاد جندي وإصابة اثنين بجروح.

وبيّنت المصادر أن القوات التركية التي أجرت عملية تمشيط بالمنطقة عثرت على جثة أحد الإرهابيين وهو مردى قتيلا في الاشتباكات مع قوات حرس الحدود.

وأوضحت أن القوات التركية تعتقد أن الإرهابيين هربوا إلى الجانب الإيراني، بعد الهجوم.