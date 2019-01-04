خفر السواحل التركي ينقذ مهاجرين علقوا بمنطقة صخرية بمشاركة غواصين

تمكن خفر السواحل التركي من إنقاذ 44 مهاجرًا غير نظامي كانوا عالقين في منطقة صخرية بسبب عاصفة قوية خلال محاولتهم التسلل إلى اليونان قبالة سواحل ولاية باليكسير (غرب).

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، إن مهاجرين غير نظاميين كانوا يحاولون العبور من منطقة أيواليك في باليسكير إلى جزيرة مِدِلّلي اليونانية على متن زورق مطاطي، لكنهم اضطروا للجوء إلى منطقة صخرية بسبب وجود عاصفة قوية.

وأوضحت أن أحد الصيادين الأتراك سمع نداء استغاثة من المهاجرين العالقين في المنطقة الصخرية، وأبلغ قيادة خفر السواحل بالأمر التي أطلقت بدورها عملية انقاذهم.

وأشارت المصادر إلى مشاركة عدة زوارق وغواصين من خفر السواحل في العملية التي تمت ببحر إيجه وانتهت بنجاح.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن المهاجرين وعددهم 44، يحملون جنسيات جنوب إفريقيا والسنغال والكونغو وفلسطين ومالي، جرى نقلهم إلى منطقة أيواليك.

وقامت فرق خفر السواحل بنقل إمرأة حامل وطفل إلى مستشفى أيواليك لإجراء فحوصات طبية بعد اللحظات الصعبة التي واجهوها في عرض البحر.