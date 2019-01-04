عمران خان يرحب بإعلان أردوغان عن قمة باكستانية تركية أفغانية

رحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عقد قمة باكستانية تركية أفغانية، في إسطنبول، عقب الانتخابات المحلية التركية المقررة نهاية مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس أردوغان، الجمعة، في العاصمة أنقرة، عقب اجتماع ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن بلاده وتركيا توثقان علاقتها يوما بعد يوم.

وأعرب عن تمنياته أن تسهم القمة الثلاثية التي أعلن عنها الرئيس أردوغان، في إحلال السلام بأفغانستان.

وتلك القمة، أعلن عنها الرئيس أردوغان، في وقت سابق الجمعة، خلال المؤتمر ذاته.

وأمس الخميس، وصل رئيس الوزراء الباكستاني، تركيا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس أردوغان.

وزار خان، أمس متحف مولانا جلال الدين الرومي، في ولاية قونية وسط تركيا، فيما زار الجمعة ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في أنقرة.

وفي وقت سابق اليوم اجتمع خان، مع ممثلي مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بأنقرة.