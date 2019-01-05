أردوغان: تركيا نمت بمعدل 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2018

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحقيق البلاد نموا بمعدل 4.5 في المائة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018.

جاء ذلك في كلمة له السبت، خلال مشاركته في اجتماع لإعلان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مرشحيه عن ولاية إزمير، للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس/ آذار المقبل.

وقال أردوغان: "حققنا نموًا بمعدل 4.5 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، رغم الهجوم الذي تعرضنا له في أسعار الصرف والفائدة والتضخم".

وأشار أردوغان أن تركيا حققت أعلى رقم في حجم الصادرات بتاريخ الجمهورية، بتصدير ما قيمته 168.1 مليار دولار.

وأكد أن حزبه سينتهي من الإعلان عن مرشحيه لبلديات الولايات نهاية الأسبوع.