الخطوط الجوية التركية تنقل أكبر معمرة على متنها

نقلت الخطوط الجوية التركية، المسنة النيبالية "انج فوربا شيربيني" البالغة من العمر 102 عاما، والتي تعد أكبر امرأة معمرة بين ركابها على مدى تاريخها.

ونقلت شركة الخطوط الجوية التركية المرأة المعمرة وهي الأكبر بين ركابها منذ انطلاقتها قبل 85 عاما، في رحلتها المجدولة من العاصمة النيبالية كاتماندو إلى إسطنبول ثم لمدينة بوسطن الأمريكية.

وقد قدمت المسنة "شيربيني" التي تنتقل على كرسي متحرك، الجمعة برفقة ابنها وزوجته، من كاتماندو إلى مطار "أتاتورك" بإسطنبول.

وأقامت المعمرة الليلة الماضية في الفندق لانتظار الإنطلاق إلى الولايات المتحدة، ثم قدمت ظهر السبت إلى المطار وتوجهت إلى مدينة بوسطن في الولايات المتحدة.

وترتدي "شيربيني" ملابس تقليدية وتحمل بيدها مسبحة، ووجهت تحية "ناماستي" التقليدية لموظفي المطار والمسافرين.

وفي حديثها لوسائل إعلام محلية بمساعدة ابنها، قالت "شيربيني" المقيمة في الولايات المتحدة، إنها قدمت إلى كاتماندو قبل 3 أشهر لزيارة شقيقتها الأصغر منها بـ 3 سنوات.

وأوضحت أن عمرها بحسب تاريخ مولدها المسجل في جواز السفر يبلغ 101 عاما، غير أن سنها الحقيقي 102 عاما.

وأشارت إلى أنها احتفلت بميلادها الجديد على متن الطائرة خلال قدومها إلى إسطنبول.

وقالت "شيربيني" إنهم عاشوا في منطقة التبت حتى عام 1959، ثم فروا منها جراء الحرب واستقروا في منطقة نيبالية حيث يقع جبل إفرست.

ولفتت إلى أنها تعيش في الولايات المتحدة منذ 20 عاما وأنها حصلت على الجنسية الأمريكية.

وقالت: "قضيت وقتا جيدا خلال رحلتي على متن طائرة تابعة للخطوط التركية. طاقم الطائرة كانوا لطفاء للغاية".

وأضاف نجلها "نغاوانج نوربو شيربا"، أن والدته سافرت سابقا إلى أوروبا وكندا أيضا.

وقال: "أجرت والدتي أطول رحلة في 21 نوفمبر شملت بوسطن-إسطنبول-كاتماندو، لزيارة شقيقتها البالغة من العمر 99 عاما".

وعزا سبب اختيارهم الخطوط التركية، إلى تقديمها أفضل سعر وامتلاكها أفضل شبكة.