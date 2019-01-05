تركيا.. صادرات الدفاع والفضاء ترتفع 24.9 بالمائة

ارتفعت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والفضائية بنسبة 24.9% في ديسمبر/كانون الأول 2018، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فقد بلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية في ديسمبر، 253 مليون و496 ألف دولار.

وأشارت المعطيات أن ديسمبر شهد أعلى صادرات خلال أشهر السنة الماضية.

وبحسب المعطيات فإن صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية، سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا إذ بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي 2 مليار و35 مليون دولار، بعد أن كان آخر رقم قياسي بواقع مليار و739 مليون في 2017.

وبلغت قيمة الصادرات بهذا المجال، مليار و260 مليون عام 2012، ومليار و388 مليون في 2013، ومليار 647 مليون في 2014، ومليار و654 مليون في 2015، فيما وصلت مليار و677 مليون سنة 2016.

وحصلت الولايات المتحدة على الحصة الأكبر من تلك الصادرات خلال 2018، بواقع 726 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ 226 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بـ 153 مليون دولار، وبعدها قطر بـ 83 مليون و455 ألف دولار.