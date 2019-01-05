محرك المروحية التركية "غوك بي" يتجاوز الاختبارات بنجاح

أنهت شركة توساش لصناعة المحركات (TEI)، بنجاح جميع الاختبارات على محرك مروحية "غوك بي" التركية متعددة الأغراض.

وشارك في اختبار المحرك التوربيني "TS1400" بمقر الشركة في ولاية أسكي شهير، وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارنك.

وعقب ذلك، شارك وارنك في مراسم افتتاح مختبر محرك المروحيات "T700"، الذي سيستخدم في مروحيات "قره شاهين" المحلية.

ونوه وارنك أن تركيا باتت دولة تنتج محركاتها التوربينية، ومحركات التوربو ديزل للطائرات بدون طيار، ومحركات توروبوجيت لصواريخ كروز.

ولفت الوزير إلى أهمية محرك "TS1400" الذي جرى اختباره، من حيث التخلص من الاعتماد على الخارج، في مجال محركات المروحيات.

وأكد أن تركيا ترمي لجعل صناعاتها الدفاعية مستقلة بشكل تام، وليس تقديم خدمات التصنيع لصالح المنتجين الدوليين في هذا المجال.