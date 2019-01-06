جامعة تركية تحل ثانياً في مسابقة أوروبية للمناظرة بالعربية

احتل طلاب جامعة "يالوا" التركية المركز الثاني في مسابقة للمناظرة باللغة العربية، السبت، بالعاصمة النمساوية فيينا.

ومثل الجامعة التركية في المسابقة التي نظمها "مركز مناظرات قطر"، الطالبان "خالد إكمن" و"منصور بكر" والطالبتان "سينا عثمان أوغلو" و"مروة نور كوندوز".

وجرت المسابقة بمشاركة 22 جامعة من 18 بلدا أوروبيا، ومثلت تركيا جامعتا "يالوا" و"السلطان محمد الفاتح" في المسابقة.

وتمكن طلبة كلية العلوم الإسلامية في جامعة يالوا من الوصول إلى المرحلة النهائية؛ ليحصلوا على المركز الثاني بعد الفريق الألماني الذي يمتلك أعضاءً غالبيتهم من أصول عربية.

وقال "عبد القادر جوشقن"، الأستاذ في كلية العلوم الإسلامية بالجامعة، لمراسل الأناضول، إن الطلاب الأتراك حققوا نتيجة طيبة رغم مشاركتهم للمرة الأولى في هذا النوع من المسابقات.

وأضاف أن جل الطلبة في الفريق الألماني من ذوي الأصول العربية، مشيرا إلى أن الفريق التركي لم يكن يضم أي عضو من أصول عربية.

وتابع جوشقن أن فريقه مثل تركيا أحسن تمثيل في المسابقة التي جرت بين الجامعات الأوروبية.

ولفت إلى أن فريقه حقق المركز الثاني، وأنه سيشارك خلال مارس/آذار المقبل، في مسابقة دولية للمناظرة باللغة العربية، ستُقام بالعاصمة القطرية الدوحة.