عودة نحو 300 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم في 2018

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، عودة 294 ألف و480 سوريًا في تركيا إلى بلادهم العام الماضي.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها في موقع تويتر، حول أنشطتها لعام 2018.

وأكد البيان أن الوزارة منحت العام الماضي، تصاريح إقامة لـ 853 ألفًا و274 أجنبيًا.

وأوضح أن قوات الأمن ألقت القبض على 268 ألفًا و3 مهاجرين غير نظاميين، ورحّلت 55 ألفًا و894 مهاجرًا غير نظامي إلى بلادهم.

وأفاد البيان أن قوات الأمن ألقت القبض على 6 آلاف و278 مهربين للمهاجرين، فيما فقد 90 مهاجرًا غير نظامي حياتهم في مياه البحار خلال عمليات الهجرة غير القانونية.