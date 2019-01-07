الأمن التركي يضبط كمية من المتفجرات على الحدود السورية

تمكنت قوات الأمن التركية، الاثنين، من ضبط 191 كيلوغرامًا من المتفجرات بالقرب من الحدود السورية.

وأضاف بيان صادر عن ولاية ماردين، أن المتفجرات جرى ضبطها في منطقة "شنيورت" التابعة لولاية ماردين، المتاخمة للحدود مع سوريا.

ولفت البيان أن المتفجرات جرى إعدادها للاستخدام في هجمات إرهابية.

وأكّد البيان أن ضبط المتفجرات جاء نتيجة تتبع مديرية الأمن لأنشطة منظمة "بي كا كا/ كا جي كا-ي ب ك/ ب ي د" الإرهابية، وتعاون السكان المحليين في الكشف عن الأمر.

وشدد البيان على أن قوات الأمن ستواصل بعزم بذل جميع الجهود اللازمة من أجل مكافحة الإرهاب.