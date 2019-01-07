السفير الكويتي يزور والي شانلي أورفا ويصف العلاقات مع تركيا بالاستراتيجية

زار سفير الكويت في العاصمة التركية أنقرة غسان يوسف عبد الباري الزواوي ووفد مرافق له، والي شانلي أورفا عبد الله أرين، واطلع على المساعدات المقدمة للسوريين فيها.

وبحسب البيان الخطي الصادر عن الولاية، بحث الوفد الكويتي مع والي شانلي أورفا أوضاع السوريين في ولاية شانلي أورفا.

وفي الكلمة التي ألقاها أرين خلال الزيارة، توجه بالشكر للدولة والشعب الكويتي للمساهمات التي يقدمونها للسوريين في تركيا.

وأعرب عن سعادتهم لاحتفائهم باستقبال الوفد الكويتي في مدينة شانلي أورفا.

وبالمقابل أعرب الزواوي عن إعجابه بمدينة شانلي أورفا التي يزورها أول مرة، مؤكدا أنه سيزورها مرة أخرى.

وأكد السفير الكويتي مشاهدته لثقافة "الأنصار" من قبل الأتراك في إغاثة السوريين.

وأشار إلى أنّ العلاقات الكويتية التركية توصف بالاستراتيجية.

وعقب الزيارة أجرى الوفد الكويتي زيارة للاطلاع على المساعدات المقدمة للسوريين على الأرض.

وحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن تركيا، التي تستضيف نحو 3.5 مليون لاجئ سوري، تستقبل أكبر عدد من اللاجئين في العالم.