في مخيم للاجئين.. أطباء أتراك يجرون عملية حرجة لتوأمين في بطن أمهما

أجرى أطباء أتراك عملية جراحية لتوأم أراكاني في بنغلاديش بعد أن توقف قلباهما عن النبض في بطن الأم، وتمكنا من إنقاذ حياتهما.

وقد أجريت العملية في المستشفى الميداني التركي في بنغلاديش المُشيد بشراكة بين وزارة الصحة التركية ورئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد).

وحضرت سيدة حامل في أسبوعها 32 إلى المستشفى وهي تعاني من آلام في الحوض ومن تسمم الحمل، فيما كان قلبا التوأم لا ينبضان.

نُقلت الأم مباشرة لإجراء عملية قيصرية، قبل أن يتمكن الأطباء الأتراك من إعادة النبض إلى قلبي التوأم.

وأُطلق اسم "أماورورا" على الطفل واسم "أميورورا" على الطفلة.

ثم وضع الطفلان في جهاز التنفس الصناعي. وبعد يوم واحد، بدآ يرضعان من حليب الأم، وخلال يومين استطاعا الرضاعة من الأم خارج الحضانة بدون أي مشاكل.

وخرجت الأم وطفليها من المستشفى بعد تحسن وضعهم الصحي.

وتستمر تركيا في الوقوف بجانب اللاجئين من الروهنغيا في بنغلاديش، منذ اندلاع الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وتقوم "أفاد" بتنسيق عمليات المساعدات الإنسانية التركية في المنطقة. وتبني للاجئين الروهنغيا الوحدات السكنية، وتحفر آبار المياه لتوفر لهم المياه.

وقام الأطباء في المستشفى الميداني التركي، ببنغلاديش، بمعاينة أكثر من 180 ألف مريض، وأجروا عمليات لألف و215 مريضا، خلال السنة الأخيرة. وقد وُلد في المستشفى 106 أطفال.