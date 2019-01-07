مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل أنقرة

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، والوفد المرافق له، العاصمة التركية أنقرة قادما من إسرائيل.

وبحسب المعلومات التي بثتها الأناضول، يرافق بولتون في زيارته، رئيس الأركان العامة، الجنرال جوزيف دونفورد، وجيمس جيفري الذي يشغل منصبي المبعوث الخاص الى سوريا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وسيلتقي الوفد الأمريكي المسؤولين الأتراك، من أجل بحث الملف السوري وعلى رأسه منبج ومكافحة تنظيمي "غولن" و "بي كا كا" الإرهابيين، وصفقة بيع منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وسيغادر الوفد الأمريكي تركيا غداً الثلاثاء بعد إتمام لقاءاته مع المسؤولين الأتراك.