أقار يبحث مع رئيس الأركان الأمريكي سحب الأسلحة المقدمة لـي ب ك

بحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، مع رئيس الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، محاربة الإرهاب بسوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، عقب اللقاء الذي جمع أقار ودانفورد، الثلاثاء، في مقر الوزارة بأنقرة.

وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا قضايا متعلقة بالملف السوري، ومنها مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيما "داعش" و "ي ب ك/بي كا كا".

وأشار أن أقار ودانفورد تبادلا وجهات النظر حول سحب الأسلحة المقدمة لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

وشدد أقار خلال اللقاء على ضرورة استكمال خريطة طريق منبج السورية سريعًا، وطرد "ي ب ك" من المنطقة في أقرب وقت.

وأكد أقار أن تركيا عاقدة العزم على ضمان أمن حدودها واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار في المنطقة.