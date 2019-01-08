انتهاء لقاء تركي أمريكي رفيع المستوى برئاسة قالن وبولتون

احتضنت العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين وفد تركي برئاسة متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ووفد أمريكي يرأسه مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون.

وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة، بعيدا عن عدسات الصحفيين، واستمر لمدة ساعتين و10 دقائق.

وضم الوفد التركي إلى جانب قالن، مساعد وزير الخارجية سادات أونال ومساعد وزير الدفاع يونس إمره قرة عثمان أوغلو، ومساعد رئيس الاستخبارات جمال الدين جليك ومسؤولين آخرين.

بالمقابل ضم وفد بولتون، رئيس هيئة الأركان الأمريكي جوزيف دونفورد وجيمس جيفري الذي يشغل منصبي المبعوث الخاص الى سوريا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.