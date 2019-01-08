باهتشلي: علينا دخول شرق الفرات دون الاكتراث لما ستفعله واشنطن

قال زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت باهتشلي، إنه يتعين على بلاده أن تدخل منطقة شرق الفرات في سوريا من أجل إحقاق الحق ونصرة المظلومين هناك دون الاكتراث لما تقوله الولايات المتحدة وغيرها.

جاء ذلك في كلمة له أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان التركي، الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.

وأوضح باهتشلي: "على تركيا أن تدخل شرق الفرات بسوريا من أجل إحقاق الحق والعدالة ونصرة المظلومين، دون الاكتراث لما ستفعله الولايات المتحدة وما سيقوله الآخرون".

وأضاف زعيم "الحركة القومية" التركي مخاطبا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون: "تركيا دولة مستقلة وذات سيادة، ولا تضطر للعودة لك ولأسيادك فيما ستفعل".

وتابع باهتشلي "إن حلفاءكم من جزاري البشر الانفصاليين (في إشارة إلى تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي) لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بإخوتنا الأكراد. هؤلاء إرهابيون قتلة مجرمون يجب سحقهم أينما وجدوا".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، اشترط لتنفيذ انسحاب بلاده من سوريا، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأحد، ضمان تركيا سلامة "المقاتلين الأكراد"، في إشارة إلى مسلحي منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، وضمان مواصلة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.