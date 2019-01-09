أردوغان: إصلاحاتنا خلال 16 عاما ساهمت في زيادة حرية وتنوّع الإعلام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإصلاحات التي جرت في تركيا خلال الأعوام الـ 16 الماضية، ساهمت في زيادة حرية وتنوّع قطاع الإعلام.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان، نشرها المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، بمناسبة يوم الصحفيين الذي تحتفل به تركيا يوم 10 يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وأوضح أردوغان أن حماية حق المواطن في تلقي الأخبار الصحيحة والحيادية، يعد من أهم مبادئ الديمقراطية.

وتابع قائلاً: "قطاع الإعلام في تركيا تعرض لضغوط كثيرة في فترات الوصاية التي انتُهكت فيها الحريات والحقوق، غير أن الإصلاحات التي جرت خلال الأعوام الـ 16 الماضية، ساهمت في زيادة حرية وتنوّع

قطاع الإعلام، وتعزيز ديمقراطية مؤسساته".

وأضاف أن أفضل وسيلة لتحقيق استقلالية قطاع الإعلام، هو التزام العاملين في هذا المجال بمبدأ الحيادية والأخلاقيات المهنية، إلى جانب التعديلات القانونية.

وأعرب عن ثقته بأن قطاع الإعلام في تركيا سيأخذ بعين الاعتبار مبادئ المهنة وحساسيات الشعب، وسيواصل عمله في تزويد المجتمع بالمعلومات الصحيحة والمساهمة في إغناء الديمقراطية، على أفضل وجه.