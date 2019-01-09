الأركان الأمريكية: دانفورد بحث في أنقرة تنسيق الانسحاب من سوريا

قال المتحدث باسم رئاسة الأركان الأمريكية، العقيد باتريك ريدر، إن رئيس الأركان الجنرال جوزيف دانفورد بحث مع كبار المسؤولين العسكريين الأتراك في أنقرة تنسيق سحب جنود الولايات المتحدة من سوريا.

وأوضح ريدر في بيان، أن دانفورد رافق مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، خلال زيارته أنقرة الثلاثاء.

ولفت إلى أن دانفورد التقى نظيره التركي رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، ووزير الدفاع خلوصي أكار، وناقش معهما الوضع الأمني بسوريا.

وتناولت المباحثات استكمال خارطة طريق منبج، وانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية بشكل منسّق ومدروس، والتعاون بين البلدين في إطار مكافحة الإرهاب.

وخلال اللقاء جدد الجنرال دانفورد التزام واشنطن بأمن تركيا، بحسب البيان.