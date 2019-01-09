الرئاسة التركية: قطاع الإعلام بتركيا سجل نمواً كبيراً منذ 2002

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين آلتون، اليوم الأربعاء، أن قطاع الإعلام في البلاد سجل نمواً كبيراً مع المكاسب التي تحققت منذ العام 2002.

وقال آلتون، في رسالة نشرها بمناسبة يوم الصحفيين بتركيا، إن إطلاع الرأي العام على التطورات وفق ما تقتضيه المسؤولية الاجتماعية مبدأ أساسي في الصحافة.

ولفت إلى أن إعلام الشعب بشكل صحيح عبر منشورات تحافظ على قيم الديمقراطية تحت أي ظروف وتحترم حقوق الأفراد، وتراقب مصالح المجتمع تعتبر من الدوافع الأساسية لهذه المهنة.

وأضاف أن تركيا أصبحت لاعبا هاما على الصعيدين الإقليمي والعالمي في السنوات الأخيرة، وحققت قفزات هامة حيال خلق بيئة للإعلام الحر، الذي يمثل أحد دعائم الديمقراطية.

وشدد ألتون على أن "قطاع الإعلام في تركيا سجل نموًا كبيرًا بفضل المكاسب التي تحققت منذ العام 2002، كما أن نطاق الحريات للعمل الصحفي توسع بقدر أسهم في إحباط المقاربات المجحفة والمنحازة والمضللة".

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، تمكنت حكوماته المتعاقبة من تحقيق قفزات نوعية في العديد من المجالات، لاسيما على صعيد تعزيز الحقوق الأساسية والحريات.