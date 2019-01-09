تشاوش أوغلو: الانسحاب الأمريكي يواجه صعوبات بعد التقارب الكبير مع التنظيمات الإرهابية

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن الانسحاب الأمريكي من سوريا يواجه صعوبات بفعل التقارب الكبير بين الولايات المتحدة والمنظمات الإرهابية.

وقال تشاوش أوغلو في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء: "نرى أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا. الخروج سيكون صعبًا بعد كل هذا التقارب مع منظمة ي ب ك/ بي كا كا الإرهابية".

وشدد الوزير التركي على أن بلاده لن تتردد في تنفيذ خطواتها شرقي نهر الفرات.

ولفت تشاوش أوغلو إلى وجود أصوات مختلفة تصدر من مؤسسات أمريكية عديدة بخصوص الانسحاب من سوريا.

وفيما يتعلق باتفاق إدلب، أكد الوزير أنه "لم تحدث مشكلة في تطبيق اتفاق إدلب حتى اليوم، ولا نتمنى أن تحدث في المرحلة القادمة"، مشيراً إلى وجود صعوبات ميدانية يتم التغلب عليها.

وأكد الوزير التركي دعم بلاده وحدة أراضي وحدود سوريا، وكشف عن وجود تحضيرات من أجل القمة الثلاثية (أردوغان، بوتين، روحاني) في روسيا.