تشاووش أوغلو: العراق يتطلع بقوة لمشاركة تركيا في إعادة الإعمار

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن العراق يتطلع بقوة لمشاركة تركيا في إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، الأربعاء، في البرلمان التركي حول التطورات الأخيرة في السياسة الخارجية التركية.

ووصف تشاووش أوغلو زيارة الرئيس العراقي برهم صالح إلى أنقرة الخميس الماضي، بـ"المفيدة للغاية".

وأضاف: "العراق لديه آمال كبيرة تجاه تركيا للمشاركة في إعادة إعماره".

وأشار أن الجانب التركي بحث مع صالح قضايا عدة بينها، مشاركة تركيا في إعادة إعمار المدن المتضررة، والطاقة، والتجارة، وفتح معابر جديدة، ومنع الرسوم الجمركية المزدوجة.

ولفت إلى تطابق وجهات الجانبين بخصوص تعزيز العلاقات الثنائية التي وصفها بـ "الإستراتيجية".

وكان صالح قال في مؤتمر صحفي عقده مع أردوغان خلال الزيارة، إن العراق يريد شراكة وتعاوناً إستراتيجياً مع تركيا، ويتطلع إلى دور تركي فاعل في إعادة إعمار العراق.