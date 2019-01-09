وفد من الجامعات الإسلامية الأمريكية يجري جولة تعريفية في تركيا

زار وفد من أعضاء الجامعات الإسلامية الأمريكية تركيا والتقى بالرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في جولة نظمتها مؤسسات "تورغيف" و"أنصار" و"توركان" الوقفية.

وقد استمرت زيارة الوفد الذي ضم 26 ممثلاً عن الجامعات الإسلامية إلى تركيا لمدة 10 أيام في إطار برنامج "جسور الدعاة" الذي نظمته مؤسسة "توركان". وفي هذه الجولة، التقى الوفد أيضاً رئيس الشؤون الدينية "علي أرباش"، ورئيس البرلمان التركي "بن علي يلدرم"، ورئيس مؤسسة "أنصار" الأستاذ "إسماعيل جينك ديلبروغلو"، ورئيسة "تورغيف" الدكتورة" فاطمة نور ألتون" ومسؤولين آخرين من المنظمات غير الحكومية.

يذكر أن مؤسسات "تورغيف" و"أنصار" و"توركان" الوقفية هي مؤسسات وقفية غير حكومية.

وقد تمت استضافة وفد المسلمين الأمريكن من الجامعات الاسلامية، في مجمع الرئاسة في أنقرة أيضاً كجزء من الرحلة.

وكان "حسن دوغان" رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير الخارجية "يافوز سليم كيران" ورئيس مركز الأبحاث الإستراتيجية بوزارة الخارجية التركية "أوفوك أولوتيس" من بين المسؤولين الذين التقوا الضيوف.

كما استضافت رئاسة الأتراك في الخارج الوفد الضيف، حيث التقوا برئيسها "عبد الله إرين".