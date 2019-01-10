أردوغان: سنولي مزيداً من الاهتمام للفن والثقافة في المرحلة القادمة

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على أهمية الفن والثقافة، وبيّن أن هذا المجال لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية.

جاء تصريح أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع "الجوائز الخاصة لوزارة الثقافة والسياحة لعام 2018" بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن ما لا يمكن تحقيقه من نجاحات عبر الدبلوماسية والقوة الاقتصادية والعسكرية، يتحقق أحيانا عبر أغنية أو عمل سينمائي أو أدبي.

وأكد أن حكومته ستعمل خلال الفترة القادمة على منح مزيد من الاهتمام لقطاع الفن والثقافة.

وتابع قائلاً: "إذا كان الفن والأدب مشلولين في مجتمع ما، فمن الصعب إنتاج القيم المشتركة في ذلك المجتمع والحفاظ عليها".

وصرح أردوغان أن الرئاسة التركية أنشأت مجلس سياسات الثقافة والفن، وهو مؤسسة ستساهم في إغناء مجال الثقافة والفن، وستقوم على مراقبة الفعاليات التي تُنظّم في هذا القطاع.

وأردف قائلاً: "أعتبر الفن والثقافة مجالا مهما جدا ومسألة وجود، ولا تقل أهميته عن مكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية بالنسبة لي، وخلال المرحلة القادمة سنولي الأهمية اللازمة للفن والثقافة".