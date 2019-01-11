تركيا تكرم العاملين في وسائل الإعلام في يوم الصحفيين

احتفلت تركيا الخميس 10 كانون الثاني/ يناير في يوم الصحفيين بالعديد من الأنشطة و التكريمات في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في بيان على تويتر: "إن للإعلام المتكامل النزيه والصادق المقدم للجمهور، كذلك لحماية حق مواطنينا في الحصول على الأخبار، أهمية حيوية خاصة من جانب الأداء الوظيفي لديمقراطيتنا".

وأعرب عن أمله في أن تحقق وسائل الإعلام التركية واجبها في تقديم المعلومات بطريقة صحيحة والمساهمة في العملية الديمقراطية من خلال الأخذ في الاعتبار الأخلاقيات المهنية والخصائص الحساسة للأمة.

كما تمنى أن تتنزل رحمة الله تعالى على الصحفيين الذين قضوا أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية.

وهنأت السيدة الأولى "أمينة أردوغان" جميع العاملين في مجال الإعلام على حسابها على الإنستغرام.

وقالت إن الصحفيين يعملون في ظروف صعبة في كل جزء من العالم من أجل تحقيق واجبهم في جعل الصحافة منبراً صادقاً ونزيهاً وواقعياً وأخلاقياً.

وقالت أردوغان "من حاملي الكاميرات إلى الصحفيين، ومن المصورين إلى المحررين، فإن جميع العاملين في وسائل الإعلام يفتحون لنا نوافذ العالم التي لا نستطيع الوصول إليها. وإني لأشكرهم جميعًا من القلب".

وقد أقام رئيس البرلمان، "بن علي يلدرم"، مأدبة فطور صباح الخميس على شرف صحفيين برلمانيين، تكريماً لهم و تقديراً لجهودهم المبذولة.

وكرم رؤساء البلديات في كافة أنحاء البلاد، العاملين في وسائل الإعلام كلٍ بحسب منطقته، بتقديم وجبات الطعام وغيرها من الأنشطة التشجيعية.