شركة دفاع تركية تصدر أسلحة مطورة محليا إلى البلقان

ذكرت شركة تركية للدفاع يوم الخميس أنها وقعت عقدا بقيمة 10 ملايين دولار لتصدير سلاح من طراز Wattozz للصدمات الكهربائية المطور محليا.

ووقعت شركة "ألبيراقلار" لصناعة تكنولوجيات الدفاع التي طورت السلاح اتفاقا جماعيا مع شركة كالندر للاستشارات ومقرها "زغرب/كرواتيا" على توزيع سلاح Wattozz في ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو ومقدونيا وصربيا وسلوفينيا.

وفي بيان مكتوب، أوضح عدنان ألبيرق، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، أن الطلب الكبير على هذا السلاح سببه أنه الجهاز الأول والوحيد الذي يتم التحكم فيه عن بعد بواسطة جهاز تحكم لاسلكي.

وقال ألبيرق إن استخدام الأسلحة النارية سيقل عندما تبدأ قوات الشرطة في استخدام سلاح الصدمات الكهربائية، وأضاف: "سيتم منع حالات غير مرغوبة مثل الموت والإصابات الشديدة. نحن سعداء وفخورون للغاية بالاهتمام الكبير الذي أظهره الأمن العالمي". وتابع: "سيتم تزويد القوات والوحدات الأمنية الخاصة التركية به حسب ما تم مناقشته مع جهات رسمية، كما بدأنا في تقييم طلبات التوزيع والشراء واحدة تلو الأخرى وعقد بعض الاتفاقيات".

وقال البيان إن عقدا مبدئيا للمبيعات وقع أيضا مع شركة "أييم قوقاز" ومقرها جورجيا، مضيفا أنه ستعقد اجتماعات في المستقبل القريب مع وفود من ألمانيا وإنجلترا وفيتنام.

وقال البيان إنه تم توقيع عقد بقيمة خمسة ملايين دولار مع شركة ديان سينرجي الماليزية.

Wattozz هو سلاح نرويجي لاسلكي يتم التحكم فيه عن بعد ومتعدد الصعقات، تصفه الشركة بأنه "سلاح إنفاذ القانون غير الفتاك الأكثر تطوراً في العالم".

تم تصميم السلاح لتحييد الجاني من مسافة آمنة دون التسبب في الوفاة أو الإصابة الدائمة.