أردوغان: من حاولوا دفننا في شتاء حالك يتجرعون المرارة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الذين حاولوا نقل الربيع العربي إلى بلدنا ودفننا في شتاء حالك، يتجرعون الآن مرارة ذلك الكأس".

جاء ذلك في كلمته السبت، أمام برنامج تعريفي بمرشحي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، للانتخابات المحلية المرتقبة في 31 مارس/آذار المقبل، في ولاية قوجة إيلي.

وأضاف أردوغان: "لو أن تركيا اليوم كما كانت في العهود السابقة، لتشكّل الحزام الإرهابي بسوريا، ولتمزق العراق إربا، ولما بقي أي أثر من قضايانا الثابتة كفلسطين والبوسنة".

وشدد الرئيس أردوغان على تصميم حكومته بشأن الارتقاء أكثر بمستوى الاقتصاد التركي.

وتابع: "عازمون على رفع بلادنا وشعبنا إلى مستوى أعلى".

ولفت إلى أن منظمة بريطانية مهمة، أعلنت أن الولايات المتحدة ستكون في المرتبة الثالثة وتركيا في المرتبة الخامسة (في تعادل القدرة الشرائية) بحلول 2030.