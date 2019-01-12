البحرية التركية تتسلم منظومة محاكاة الغواصات محلية الصنع

تسلمت قيادة القوات البحرية التركية، منظومة محاكاة للغواصات، محلية الصنع ذات قدرات عالية.

وتولت شركة هافلسان (HAVELSAN) المتخصصة في التكنولوجيات العسكرية، انتاج منظومة المحاكاة، التي تتيح تدريب الكوادر على قيادة الغواصات وتنفيذ مختلف المهام، في أجواء تحاكي الواقع.

ويمكن استخدام المنظومة التي تضم غرفة تحكم مثل الغواصات الحقيقية، ومزودة بكافة البرمجيات والتجهيزات اللازمة، في التدريب على قيادة الغواصات وعمليات النزول إلى الأعماق والخروج إلى السطح.

وتتمتع المنظومة المحلية بقدرات لا مثيل لها مقارنة مع المنظومات الشبيهة الموجودة في العالم.

وتوفر المنظومة امكانية التدريب على المناورات وتغيير مستوى العمق والمحافظة عليه، وعمليات الاخلاء وغيرها من الأمور.

وتحرص تركيا التي تمضي بخطى واثقة في طريق صناعة غواصتها الوطنية، على تطوير أنظمة محاكاة برية وجوية وبحرية، محلية الصنع، في إطار مشاريعها للصناعات الدفاعية.