الثلوج تكسو جبل "أولوداغ" التركي بسمك 1.5 مترا

بلغت سماكة الثلوج في جبل "أولوداغ" بولاية بورصة، غربي تركيا، نحو 1.5 مترا.

وأوضحت بيانات مديرية الأرصاد الجوية في بورصة(غرب)، السبت، أن سماكة الثلوج في منطقة "أوتيلار" بلغت 1.5 مترا، جراء التساقط الكثيف للثلوج.

وتترواح دراجات الحرارة في "أولوداغ" بين 4 درجات تحت الصفر إلى درجة واحدة فوق الصفر، فيما يتوقع استمرار هطول الثلوج عليه.

ويعتبر جبل أولوداغ، الذي يرتفع عن سطح الأرض 2.543 مترا، من أهم مراكز السياحة الشتوية في تركيا؛ وفيه فنادق بإجمالي 7 آلاف سرير، فضلا عن 20 مضمارا للتزلج تتراوح أطوالها بين 300 متر وألفا و980 مترا.

وتستقبل بورصة خلال موسم السياحة الشتوي عشرات آلاف السياح؛ حيث يستمتعون بزيارة جبل أولوداغ لممارسة الرياضات الشتوية كالتزلج، وزيارة ينابيع المياه الحارة، التي يُعتقد أنها تساعد في علاج الكثير من الأمراض.