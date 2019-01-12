الرئيس الأوكراني: أبرمنا صفقة لاستيراد طائرات مسيرة من تركيا

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، عن توقيع صفقة لاستيراد طائرات بدون طيار من تركيا.

جاء ذلك في تغريدة لبوروشينكو على تويتر، السبت، حيث لفت إلى أن بلاده ستستورد طائرات مسيرة من تركيا، من طراز بيراقدار تي بي 2(Bayraktar TB2) .

وأوضح بوروشينكو أن ابرام الصفقة جاء في ضوء تفاهم مسبق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بهذه الطائرات.

ونوه بوروشينكو أن طائرة "بيرقدار تي بي 2" التكتيكية والعملياتية، ذات خواص تكنولوجية عالية.

كما لفت إلى أنه يمكن تزويد هذه الطائرة المسيرة، بقذائف صاروخية عالية الدقة، لتدمير المركبات المصفحة، والتحصينات العسكرية، والأهداف البحرية.

وأِشار بوروشينكو إلى أهمية الصفقة المبرمة في تعزيز التعاون العسكري التقني بين تركيا وأوكرانيا.

وأكد أن المنظور الاستراتيجي لأوكرانيا، يتطابق بشكل تام مع منظور حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأردف: "نواصل إعادة تجهيز الجيش الأوكراني بتصاميم حديثة تتماشى مع معايير الناتو".

وقالت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر مطلعة في شركة بايكار التركية المنتجة لهذا النوع، أنه سيتم إنتاج 6 طائرات Bayraktar TB2 وتسليمها في غضون عام إلى أوكرانيا بموجب الصفقة.

كما تشمل الصفقة، تزويد أوكرانيا بثلاث منظومات تحكم أرضية وتجهيزات، متعلقة بالطائرات.

وتعود جذور الصفقة إلى 3 أعوام، حيث شاركت وفود أوكرانية في سلسلة اختبارات لهذه الطائرة، التي أثبتت جدارتها في ساحات المعارك، وجرى ابرام الاتفاقية، التي تشكل حلقة نجاح جديدة في مجال تصدير هذا المنتج.

وعلى هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018" في مارس/ آذار الماضي، وقعت القوات المسلحة القطرية صفقة مع شركة "بايكار" لشراء 6 طائرات من طراز "بيرقدار TB2".

و"بيرقدار تي بي 2" تُصنف ضمن الطائرات التكتيكية، إذ يمكنها التحليق حتى ارتفاع 20 ألف قدم، وحمل أوزان تصل 150 كيلوغرامًا، والطيران 24 ساعة متواصلة، كما تتمتع بميزة الاستطلاع الليلي وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف.

يشار أن تركيا إحدى 6 دول فقط في العالم لديها القدرة على إنتاج طائرات دون طيار مسلحة ومزودة بقنابل ذكية وأنظمة إلكترونية متطورة.