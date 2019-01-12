تركيا تفتتح مركز اتصالات لاسلكية في "الراعي" السورية

افتتحت تركيا، السبت، مركز اتصالات لاسلكية في بلدة جوبان باي (الراعي)، شمالي سوريا؛ في إطار مساعي ترميم البنى التحتية بالمناطق المحررة من الإرهاب، وتشجيع المواطنين على العودة إلى ديارهم.

وشارك في الافتتاح مدير المستشفيات الحكومية التركية رحمي قليتش، ونائبه مصطفى سري كوتان أوغلو، ومسؤولون آخرون.

وفي حديث للأناضول، قال مدير التنسيق في المركز، سيزار سايكال، إن الخطوة تأتي بهدف تقوية شبكات الاتصال اللاسلكي، وتعزيز استجابة الإسعاف، والتنسيق بين 22 نقطة طبية بالمنطقة.

وأضاف أنه من المقرر أن تتم عبر المركز أعمال التنسيق بين 7 مستشفيات في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، ونقل المرضى إلى تركيا.

وحققت تركيا نجاحات كبيرة في عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" عامي 2016 و2017؛ إذ طهرت مناطق واسعة من الشمال السوري كانت تسيطر عليها منظمات إرهابية، إضافة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية فيها، لاسيما الطبية والإنسانية.