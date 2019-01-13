أردوغان: نسعى جاهدين لتصنيع الطائرات الحربية محلياً

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تسعى جاهدة لتصنيع طائراتها الحربية محليا، بعد نجاحها في تصنيع الطائرات المسيرة.

جاء ذلك في كلمة أردوغان، الأحد، خلال تجمع للتعريف بمرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم، عن ولاية صقاريا، للانتخابات المحلية، المقرر اجراؤها في 31 مارس/آذار المقبل.

وأضاف أردوغان أن تركيا تمكنت خلال الأعوام الـ 16 الماضية من خفض اعتمادها على الخارج في مجال الصناعات الدفاعية من 80 بالمئة إلى 35 بالمئة.

وأشار إلى أن التصنيع المحلي في هذا المجال توسع خلال الفترة المذكورة ليشمل الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة، والسفن، والمدافع، والصواريخ، والعربات المدرعة، ونظم الاتصالات، والبرمجيات.

ولفت إلى أنه يوجه الوزارات والهيئات الحكومية إلى ضرورة السعي من أجل تصميم، وتطوير، وتصنيع المنتجات والخدمات المختلفة محليا، حتى ولو تطلب الأمر ميزانية أكبر ووقتا أطول، إلا في الحالات الاستثنائية التي تستدعي السرعة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، جلال سامي توفَكجي، عزم بلاده إجراء أول اختبار للمقاتلة الوطنية "MMU" محلية الصنع، عام 2023.

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، تمكنت حكوماته المتعاقبة من تحقيق قفزات نوعية في العديد من المجالات، لاسيما على صعيد تطوير الصناعات الدفاعية.