الأمن التركي يوقف 13 شخصا يشتبه بانتمائهم لمنظمة إرهابية

أوقفت قوات الأمن التركية في ولاية أضنة، السبت، 13 شخصًا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "هتش" الإرهابي (هيئة تحرير الشام).

وأفادت مصادر أمنية، أن عناصر مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أضنة، بدأت عملية أمنية للقبض على 16 شخصًا للاشتباه بانتمائهم لـ"هتش" في ولايات أضنة وإسطنبول وأنقرة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن نفذت عمليات دهم مدعومة من الشرطة الخاصة على منازل المشتبهين.

ولفتت إلى أن العملية أسفرت عن توقيف 13 شخصًا في أضنة، للاشتباه بدخولهم إلى سوريا بين الفينة والأخرى ومشاركتهم في الاشتباكات هناك، إضافة إلى تجنيد مقاتلين للتنظيم وتقديم دعم مالي ولوجستي.

وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة للموقوفين، نقلوا إلى مديرية أمن الولاية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.