الجيش التركي يواصل مناوراته قرب إدلب ويدفع بتعزيزات جديدة نحوها

أجرت الجيش التركي، الأحد، بولاية هطاي جنوبي البلاد، تدريبات عسكرية على تخوم محافظة إدلب شمالي سوريا، لليوم الثاني على التوالي، فيما واصلت تعزيز وحداتها المتمركزة على الحدود.

وذكرت وكالة الأناضول أن وحدات من الجيش التركي بقضاء "ألتن أوزو" المحاذية للحدود مع سوريا، نفذت مناورات لأغراض تدريبية.

وأوضحت أن مدرعات مزودة بصواريخ "تاو" الموجّهة شاركت في التدريبات العسكرية، فيما أجرى فريق من القوات الخاصة تدريبات شملت البحث عن الألغام، والرصد.

في هذه الأثناء، وصلت تعزيزات جديدة للجيش التركي، إلى ولاية هطاي جنوبي البلاد، بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة في الحدود مع سوريا.

ووصلت دبابات مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة داخل تركيا، الأحد إلى منطقة "يايلاداغي" في هطاي.

وأوضح أن التعزيزات جرى إنزالها من الشاحنات، لتتحرك لاحقًا نحو الوحدات التركية المنتشرة على الحدود مع محافظة إدلب السورية.

واتخذت السلطات التركية في هطاي تدابير أمنية مشددة خلال وصول التعزيزات العسكرية.

من جهة أخرى، وصل قطار يقلّ عربات عسكرية من مناطق مختلفة في تركيا، إلى محطة "إسكندرون" في هطاي.

وجرى نقل العربات العسكرية من محطة القطار إلى الوحدات الحدودية في الولاية.