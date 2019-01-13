نتنياهو: هاجمنا منذ الجمعة أهدافاً لإيران وحزب الله في دمشق



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاحد أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مواقع لإيران وحزب الله في دمشق.

وفي إعلان غير مسبوق، أشار نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية صباح الاحد إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم في الساعات الـ 36 الأخيرة أهدافا لإيران وحزب الله بينها مخازن أسلحة إيرانية، كما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأكد أن إسرائيل هاجمت مئات الأهداف في سوريا تابعة لإيران وحزب الله في الفترات السابقة.

ويعتبر إعلان نتنياهو اعترافا إسرائيليا رسميا بمسؤولية إسرائيل عن الهجمات التي استهدفت مواقع مساء الجمعة الماضي في العاصمة السورية دمشق.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي جادي آيزنكوت الذي سينهي قريبا مهامه في هذا المنصب قال لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن إسرائيل استهدفت الاف الأهداف لإيران وحزب الله، لكن إسرائيل لم تكن تعلن مسؤوليتها عن هذه العمليات.

وسبق أن اضطرت إسرائيل إلى الإعلان أن طائراتها كانت تنفذ عملية ضد أهداف في سوريا سبتمبر الماضي عندما تسبب هجومها بإطلاق جيش النظام السوري صواريخ مضادة للطائرات أصابت طائرة روسية "استغلت المقاتلات الإسرائيلية وجودها للتغطية على هجومها"، وفق ما أعلنت موسكو.

وكانت وكالة أنباء النظام السوري أعلنت مساء الجمعة الماضي أن طائرات إسرائيلية أطلقت صواريخ باتجاه مواقع في دمشق، وتم اعتراضها.