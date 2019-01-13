وزير تركي: مجالنا الجوي يشهد عبور طائرة كل 15 ثانية

قال وزير النقل التركي جاهد طورهان، إن المجال الجوي التركي شهد عبور طائرة كل 15 ثانية، وذلك حسب إحصائيات خلال العام الماضي (2018).

وأضاف طورهان، الأحد، أن بلاده طورت وأطلقت استثمارات كبيرة بهدف تطوير البنية التحتية للطيران المدني.

وأشار أن تركيا من بين الدول الأسرع نموا في العالم بمجال الطيران المدني.

وزاد: "شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد المسافرين بالطائرات، فيما عبرت طائرة كل 15 ثانية المجال الجوي التركي خلال العام الماضي".

ولفت إلى أن عدد الرحلات الجوية التي استخدمت المجال الجوي التركي، ارتفع بنسبة 5.4 بالمائة خلال العام الماضي.

وأوضح أن العدد ارتفع من مليون و914 ألفا و17 رحلة جوية خلال 2017، إلى مليونين و17 ألفا و763 رحلة جوية خلال العام الماضي.