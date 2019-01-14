ألتون: تركيا حامية الأكراد وليست عدوهم وستواصل حربها على الإرهاب

شدد رئيس مكتب الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على أن تركيا ليست عدوة للأكراد وإنما الحامية لهم، مؤكداً على أنها ستواصل الحرب على التنظيمات الإرهابية.

وقال ألتون رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "الجمهورية التركية ليست عدوة للأكراد، تركيا حامية للأكراد، تركيا ليست لديها أي مشكلة مع الأكراد، مشكلتها مع تنظيم بي كا كا الإرهابي وامتداداته في سوريا".

وأضاف ألتون: "ي ب ك وب ي د هي تنظيمات إرهابية، وتركيا سوف تواصل بإصرار حربها على الإرهاب"، مشدداً على أن الأساس لتركيا هو حماية أمنها القومي.

وشدد ألتون على أن تركيا تحارب الإرهاب ومصادره بغض النظر عن خلفياته المذهبية والدينية والقومية وتتعامل في حربها على الإرهاب في سوريا بناءاً على هذا الأساس.

وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق عبر تغريدة في تويتر، إن قوات بلاده بدأت بالانسحاب من سوريا، وأن مكافحة داعش الإرهابي ستستمر.

وزاد ترامب على ذلك بتهديد تركيا اقتصاديا في حال قامت الأخيرة بضرب "ي ب ك/ ب ي د"، معلنا أن واشنطن ستقيم منطقة آمنة في الشمال السوري لمسافة 20 ميلاً.