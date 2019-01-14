أنقرة ترد على ترامب: لا يمكن للإرهابيين أن يكونوا حلفاء واشنطن

في معرض رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سوريا، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه لا يمكن للإرهابيين أن يكونوا حلفاء وشركاء لواشنطن.

وأوضح قالن في تغريدة على حسابه في تويتر، أن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية القيام بمسؤولياتها وفقا لمقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وتابع قائلا: "إلى السيد ترامب، إن وضع الأكراد مع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وامتداده السوري "ي ب ك/ ب ي د" في خانة واحدة، يعد خطأ قاتلا".

وشدد متحدث الرئاسة التركية أن أنقرة "تكافح الإرهابيين وليس الأكراد. وهي تعمل على حماية الأكراد وباقي السوريين من تهديد الإرهاب".

وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق عبر تغريدة في تويتر، إن قوات بلاده بدأت بالانسحاب من سوريا، وأن مكافحة داعش الإرهابي ستستمر.

وزاد ترامب على ذلك بتهديد تركيا اقتصاديا في حال قامت الأخيرة بضرب "ي ب ك/ ب ي د"، معلنا أن واشنطن ستقيم منطقة آمنة في الشمال السوري لمسافة 20 ميلاً.