أردوغان: تركيا ستقيم "المنطقة الأمنية" في سوريا التي تحدث عنها ترامب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده هي من ستنشئ المنطقة الأمنية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين.

وقال أردوغان في خطاب له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الثلاثاء: "نحن من سيشكل المنطقة الآمنة (شمالي سوريا)"، وأضاف: "نأمل أن نكون قد توصلنا إلى تفاهم مع ترامب حول سوريا".

وأوضح أردوغان أن ترامب أكد له في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما مساء أمس الاثنين قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا، واصفاً المكالمة بأنها كانت "إيجابية".

وقال أردوغان: "أمامنا الآن العناصر الإرهابية في منبج، وفي شرق الفرات فضلًا عن بقايا تنظيم داعش".

وبينما اعتبر أردوغان "مقارنة الوجود التركي في سوريا مع وجود القوى الأخرى، إهانة لتاريخ تركيا"، قال: "بينما كانت القوى التي أغرقت سوريا في بحور من الدماء والدموع تسرح وتمرح في المنطقة، ظهرت جهات تطالب تركيا بالتزام الصمت حيال ما يجري في سوريا، وهذه الجهات كانت تخطط لنقل الأحداث الدموية إلى الداخل التركي، فلم نسمح ولن نسمح بذلك مستقبلا".

وأضاف: "استضفنا قرابة 300 ألف من إخوتنا الأكراد من عين العرب (كوباني)، وأغلقنا أبوابنا للإرهابيين"، مشدداً على أن تركيا "دولة أشقائنا الأكراد أيضا".

ولفت إلى أن بلاده لن تسمح أبدا بإقحام تنظيمات "داعش" و"ي ب ك" الإرهابية في حدودها، وهدد بالقول: "سندفنهم في حفرهم".