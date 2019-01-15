بهتشيلي رداً على تهديدات ترامب: الشعب التركي لا يعرف الخوف أو الهرب



انتقد زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشيلي بشدة التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين ضد تركيا.

وقال بهتشيلي في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان التركي اليوم الثلاثاء: "إن كان لديك دولاراتك، فلدى الشعب التركي إيمان راسخ.. فافعل ما شئت".

وأضاف بهتشيلي: "نحن نتحداكم.. فالشعب التركي لا يعرف الخوف أو الهرب وتحالف الناتو في غيبوبة"، وتابع: "القتل وحياكة المكائد هما أفضل ما تجيدون. تركيا دولة مستقلة، ولا تتلقى أوامر من أحد".

وأكد بهتشيلي للحكومة التركية وقوف حزبه والشعب التركي إلى جانبها.