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تركيا.. إنقاذ 40 مهاجراً وانتشال جثة طفلة في بحر إيجة

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
تركيا.. إنقاذ 40 مهاجراً وانتشال جثة طفلة في بحر إيجة

أنقذ خفر السواحل التركي، الثلاثاء، 40 مهاجرًا غير نظامي من الغرق وانتشل جثة طفلة، إثر تسرب مياه إلى زورقهم في بحر إيجة غربي البلاد.

وقالت مصادر أمنية، إن قيادة خفر السواحل تلقت بلاغًا بشأن وجود زورق يقّل مهاجرين غير نظاميين، على وشك الغرق قبالة سواحل "كوش أضاسي" في ولاية "أيدن".

وأوضحت المصادر أن الفرق التابعة لحفر السواحل التركي نفّذت عملية في المنطقة، وتمكنت من إنقاذ 40 مهاجر غير نظامي وانتشال جثة طفلة بعمر 4 سنوات، حسب المعلومات الأولية.

وبيّنت المصادر أنه جرى نقل المهاجرين إلى مستشفى "كوش أضاسي"، وأن الفرق تواصل عمليات البحث والانقاذ في المنطقة.

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