وحدات مكافحة الجريمة الإلكترونية في تركيا تلقي القبض على القرصان "الشبح"

قال مسؤولون يوم الاثنين إن وحدات مكافحة جرائم الإنترنت التركية في إسطنبول، قد ألقت القبض على قرصان إلكتروني في حدث طال انتظاره، إذ صدرت مذكرة توقيف بحقه منذ ثماني سنوات.

وقد تم القبض على "جيهان تايار" الملقب بـ "الشبح" في عملية جرت في منطقة إسنيورت بإسطنبول، في الجانب الأوروبي في 8 يناير الجاري.

وكان أمراً بالقبض على المجرم البالغ من العمر 43 عاما قد صدر لارتكابه 117 جريمة منفصلة بما في ذلك قرصنة نظم المعلومات المصرفية، وحسابات المؤسسات الائتمانية والتزوير والسرقة، والإضرار في الممتلكات، وإساءة استخدام الثقة ومقاومة ضابط.

وقد أصدرت محكمة "بيوك جكمجة" أمراً بإلقاء القبض على القرصان المذكور وإرساله إلى السجن في 11 يناير.