مصرع 5 عمال في حريق بمصنع للأثاث في أنقرة

لقى 5 عمال على الأقل مصرعهم جراء حريق نشب في مصنع للأثاث بمنطقة ألتين داغ بالعاصمة التركية أنقرة.

وأعلن نائب وزير الداخلية التركي محمد أرصوي أن الحريق نشب في مصنع مكون من أربعة طوابق في منطقة تكثر بها مصانع الأثاث بحي أولوبي في أنقرة، وأن الحريق أودى بحياة 5 عمال سوريين.

وأضاف أرصوي أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث إثر بلاغ قدمه مواطنون رأوا ألسنة اللهب تتصاعد من نوافذ الدور الأخير بالمصنع، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من إنقاذ 5 من العمال فيما لقى 5 آخرون مصرعهم.