27 شهيداً تركياً بينهم أطفال ونساء.. حصيلة عمليات "بي كا كا" الإرهابية خلال 2018

قتلت منظمة "بي كا كا" الإرهابية خلال العام الماضي، 27 مدنياً في تركيا، دون التمييز بين طفل أو إمرأة أو مسن.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، فإن المنظمة الإرهابية التي ظلت عاجزة عن مواجهة قوات الأمن التركية، استمرت في استهداف المدنيين خلال 2018.

واستشهد 7 مدنيين بنيران إرهابيي "بي كا كا"، خلال عملية غصن الزيتون التي قامت بها تركيا لتطهير مدينة عفرين السورية من إرهابيي "ي ب ك/ ب ي د/ بي كا كا".

كما استشهد الطفل براق أوقطاي بعبوة ناسفة للمنظمة الإرهابية، أثناء لعبه في مزرعة بقضاء يوكسك أوفا التابعة لولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وكذلك استشهد الطفل هوغير كايران نتيجة انفجار معدات قتالية عائدة للإرهابيين، أثناء رعيه المواشي في قضاء نصيبين بولاية ماردين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيتين على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.