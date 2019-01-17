أردوغان يشارك في تحدي العشر سنوات على "أنستغرام"

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضاً في تحدي العشر سنوات "10 year challenge "

الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً. وشارك فيه العديد من المشاهير على مستوى العالم"

ونشر الحساب الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم صورة للرئيس أردوغان عام 2009 وهي يحمل بين ذراعيه طفلة رضيعة، بعد خطاب له أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، وصور أخرى في المكان نفسه عام 2019 وبجواره طفلة بالمرحلة الابتدائية.

وعلق الحساب على الصورة بـ" الرئيس أردوغان منذ الأمس إلى اليوم"

وحظي المنشور بقرابة 20 ألف إعجاب وآلاف التعليقات خلال أول ساعة من نشره

ولم يتسن معرفة ما إذا كانت الصورتان للطفلة نفسها أم لا.

وانتشر تحدي العشر سنوات "10 year challenge " منذ أيام قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي وشارك فيه الملايين وآلاف المشاهير.