تشاووش أوغلو يهاتف وزراء خارجية الأردن ولبنان وإندونيسيا

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والإندونيسية ريتنو مرصودي.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن تشاووش أوغلو، تباحث هاتفيا مع نظيريه الأردني والإندونيسية، دون تقديم معلومات حول فحوى المكالمة الهاتفية.

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي، مع نظيره اللبناني جبران باسيل، سُبل "إثناء" الدول عن نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، وفق بيان للخارجية اللبنانية.

وأوضح البيان، أن الجانبين استعرضا الإجراءات المشتركة التي من الممكن اتخاذها، مع بعض الدول، لثني الدول عن فتح سفارات لها في القدس، واعترافها بها كعاصمة لإسرائيل.

وأضاف أنه تم التطرق، خلال الاتصال، إلى شؤون المنطقة ومن ضمنها سوريا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسبق أن وعد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس، بعد تقلد منصبه بشكل رسمي.

وحتى الآن نقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا سفارتيهما إلى القدس.

وكانت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي دعت، في الأشهر الماضية، دول العالم إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفاراتها إلى المدينة المحتلة.