هيئة الإغاثة التركية تتبرع بوقود لمستشفى حكومي بغزة مُهدد بالتوقف

تبرعت هيئة الإغاثة التركية(IHH)، اليوم الخميس، بـ4732 لترا من الوقود، للتخفيف من أزمة الوقود في مستشفى حكومي جنوبي قطاع غزة.

وقال محمود الشرفا، رئيس قسم العلاقات العامة في مكتب مؤسسة(IHH) بغزة، إن الهيئة استجابت لنداء إغاثة تقدمت به وزارة الصحة، لإنقاذ القطاع الصحي، الذي تهدده أزمة وقود حادة.

وأضاف الشرفا لوكالة الأناضول:" تواصلنا مع الوزارة للمساهمة للتخفيف من حدّة الأزمة في مستشفى (الهلال الإماراتي)، بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأمددناه بوقود بقيمة 5 آلاف يورو (4732 لترا)، بناء على توصية الوزارة كونه يعاني من أزمة حادة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قد حذرت الاثنين الماضي، من خطورة تداعيات أزمة الوقود التي تهدد سير العمل بالمستشفى "الإماراتي" جنوبي القطاع.

وناشدت الوزارة، في تصريح مقتضب تلقّت "الاناضول" نسخة منه، الجهات المعنية لإنهاء أزمة الوقود قبل توقف المولدات الكهربائية في المستشفى عن العمل.

ووفق الوزارة، فإن قطاع غزة يضم 13 مستشفىً حكومياً، و54 مركزًا صحياً لتقديم الرعاية الأولية، تغطّي حوالي 95% من الخدمات الطبية المقدمة لأكثر من 2 مليون مواطن بغزة، فيما تغطي بقية الخدمات عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وتحتاج مستشفيات غزة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهرياً، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يوميًا، بينما تحتاج حوالي 950 ألف لتر شهريًا حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يوميًا، بحسب إحصائية سابقة صادرة عن الوزارة.

جدير بالذكر أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يعانون من أزمة كهرباء حادة منذ منتصف عام 2006.

ويحتاج قطاع غزة، حسب شركة توزيع الكهرباء إلى نحو 560 ميجاوات من الطاقة لتلبية حاجة السكان، لا يتوفر منها سوى نحو 205 ميجاوات.